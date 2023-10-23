WTA Elite Trophy. Кис, Аддад Мая и Гарсия попали в одну группу

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Рейтинг WTA: Цуренко и Костюк улучшили свои позиции
Обновленный рейтинг WTA Сегодня 09:30 339684 5 Фото — gettyimages #WTA, #Ангелина Калинина, #Екатерина...
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Рейтинг ATP. Марченко — вторая ракетка Украины, Молчанов вернулся в топ-70 и обновил свой личный рекорд
2023-10/1696885905_atp.jpg|—>Первая ракетка Украины Виталий Сачко на этой неделе потерял две позиции и занимает 166-е...
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Муж Светолиной победил россиянина в финале турнира в Стокгольме
Матч длился 2 часа 38 минут Сегодня 08:50 86 0 #Гаэль Монфис Источник —...
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Джексон (W15). Сагдиева второй раз стала чемпионкой турнира ITF в парном разряде
2023-10/1697978571_sahdieva.jpg|—>В финале парного турнира украинка Анита Сагдиева и ее напарница Сюй Цзеюй из Китайского...