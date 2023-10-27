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Теннис

Базель. Руне выиграл третий матч подряд под руководством Беккера, Хуркач и Умбер сыграют за место в финале

2023-10/1698437552_atp-2.jpg|—>Базель. Руне выиграл третий матч подряд под руководством Беккера, Хуркач и Умбер сыграют за место в финале

Источник: btu.org.ua

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