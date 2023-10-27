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Теннис

Глазго (W60). Снигур вышла в полуфинал после отказа соперницы в третьем сете

2023-10/1698398549_wta.jpg|—>Глазго (W60). Снигур вышла в полуфинал после отказа соперницы в третьем сете

Источник: btu.org.ua

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