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Теннис

Снегирь вышла в полуфинал турнира в Глазго

Украинская теннисистка проведет шестой полуфинал в текущем сезоне Сегодня 17:08 176 0 #Дарина Снегирь

Источник — Чемпион .

Украинская теннисистка Дарья Снигирь (133) вышла в полуфинал на турнире ITF W60 в Глазго.

В 1/4 финала украинка на отказе прошла шведку Кайсу Риналдо Перссон (399).

Матч длился 1 час 37 минут.

В следующем раунде Снегирь встретится с победительницей матча между Анной Броган и Гарриет Дарт.

Scottish Open Championships — ITF World Tennis Tour Глазго , Великобритания Хард (зал) Призовой фонд — $60,000 1/4 финала, 27 октября

Дарина Снигирь —  :0, 2:1 (отказ)

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Источник: champion.com.ua

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