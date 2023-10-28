Базель. Руне прервал свою серию поражений, Хуркач, де Минор и Ярри прошли во второй круг

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Базель. Руне выиграл третий матч подряд под руководством Беккера, Хуркач и Умбер сыграют за место в финале
2023-10/1698437552_atp-2.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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WTA Elite Trophy. Аддад Мая вышла в полуфинал после победы над Гарсией
2023-10/1698397289_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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WTA Elite Trophy. Чжэн Циньвэнь вышла в полуфинал, победив Остапенко
2023-10/1698418634_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Снегирь вышла в полуфинал турнира в Глазго
Украинская теннисистка проведет шестой полуфинал в текущем сезоне Сегодня 17:08 176 0 #Дарина Снегирь...