Ига Швёнтек: «Думаю, из-за ветра каждый матч будет выравниваться и речь будет идти скорее о психологическом настрое»

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— Если говорить о месте проведения турнира, то это отличное место с точки зрения всех окрестностей, красивых видов и всего остального. Я наслаждаюсь Канкуном.

На корте же сложновато, потому что немного ветрено. Сегодня у меня впервые была возможность потренироваться на центральном корте в течение 45 минут. Он немного отличается от тренировочных кортов. Я думаю, что для того, чтобы хорошо выступать здесь, нужно просто не обращать внимания на все, что происходит вокруг, а сосредоточиться на том, чтобы играть в свой лучший теннис.

— Когда вы говорите о корте, то ветер — это одно, а как вы ощущаете скорость корта? Вы сейчас усмехаетесь. Как вы ощущаете корт с точки зрения скорости? Как обстоят дела с отскоком? Ваша кик-подача сегодня отскакивала довольно высоко, так что…

— Ну, я играла всего 45 минут, так что не уверена. Потому что еще и ветрено, так что никогда не поймешь, то ли это твой отскок, то ли ветер. Конечно, центральный корт очень сильно отличается от тренировочных кортов. Я думаю, что это будет самое сложное, над чем придется поработать, потому что мы уже как бы привыкли к тому, что здесь есть. Теперь же мне кажется, что здесь немного другое покрытие.

Но я не уверена, честно говоря. Спросите у других игроков, потому что я сыграла там всего 45 минут. Из-за ветра, я думаю, каждый матч будет выравниваться, потому что иногда мы просто будем допускать больше ошибок или не контролировать мяч так, как могли бы в других условиях. И от нас зависит, как мы с этим справимся.

Я думаю, что здесь речь будет идти скорее о психологическом настрое на эти матчи, о том, как принять некоторые ошибки и использовать те возможности, которые у тебя есть. Посмотрим. Пока я не могу сказать о покрытии ничего определенного, потому что сыграла всего 45 минут.