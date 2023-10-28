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Теннис

Стокгольм. Монфис второй раз в сезоне сыграет в четвертьфинале, Вавринка проиграл «лаки лузеру»

2023-10/1697783746_gael-monfils.jpg|—>Стокгольм. Монфис второй раз в сезоне сыграет в четвертьфинале, Вавринка проиграл "лаки лузеру"

Источник: btu.org.ua

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