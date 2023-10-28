Вена. Синнер остановил Рублёва и шестой раз в сезоне сыграет в финале

Больше в Теннис
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Глазго (W60). Снигур впервые победила Дарт и сыграет в финале
2023-10/1698484685_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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WTA Elite Trophy. Чжэн Циньвэнь обыграла Чжу Линь в полуфинале турнира
2023-10/1698494607_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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WTA Elite Trophy. Аддад Мая отдала лишь пять геймов Касаткиной и стала первой финалисткой турнира
2023-10/1698480395_haddad.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Стокгольм. Монфис второй раз в сезоне сыграет в четвертьфинале, Вавринка проиграл «лаки лузеру»
2023-10/1697783746_gael-monfils.jpg|—> Источник: btu.org.ua