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Теннис

WTA Elite Trophy. Аддад Мая отдала лишь пять геймов Касаткиной и стала первой финалисткой турнира

2023-10/1698480395_haddad.jpeg|—>WTA Elite Trophy. Аддад Мая отдала лишь пять геймов Касаткиной и стала первой финалисткой турнира

Источник: btu.org.ua

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