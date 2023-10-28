WTA Elite Trophy. Чжэн Циньвэнь обыграла Чжу Линь в полуфинале турнира

Больше в Теннис
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WTA Elite Trophy. Аддад Мая отдала лишь пять геймов Касаткиной и стала первой финалисткой турнира
2023-10/1698480395_haddad.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Стокгольм. Монфис второй раз в сезоне сыграет в четвертьфинале, Вавринка проиграл «лаки лузеру»
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Базель. Руне прервал свою серию поражений, Хуркач, де Минор и Ярри прошли во второй круг
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Базель. Руне выиграл третий матч подряд под руководством Беккера, Хуркач и Умбер сыграют за место в финале
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