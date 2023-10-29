Базель. Оже-Альяссим второй год подряд стал чемпионом турнира, обыграв на двух тай-брейках Хуркача

Больше в Теннис
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Снегирь выиграла турнир ITF в Великобритании
Сегодня 17:54 238 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/49cf535932468c2efbaa1e8cfef64c90.
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Коко Гауфф: «Я еще не видела Центральный корт, только фотографии в интернете и несколько видео с девушками, которые тренировались на нем»
2023-10/1698595726_gauff.jpeg|—>— Я очень рада быть здесь, в Канкуне.
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WTA Elite Trophy. Аддад Мая стала новой чемпионкой турнира, обыграв Чжэн Циньвэнь
2023-10/1698576858_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 20 октября
2023-06/1686659750_tsurenko.jpg|—> Источник: btu.org.ua