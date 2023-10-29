Коко Гауфф: «Я еще не видела Центральный корт, только фотографии в интернете и несколько видео с девушками, которые тренировались на нем»

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— Я очень рада быть здесь, в Канкуне. Это был замечательный год, замечательный сезон для меня, и я рада завершить его здесь. Тренировалась ли я на Центральном корте? На самом деле я еще не видела его, только фотографии в интернете и несколько видео с девушками, которые тренировались на нем. Похоже, это будет хороший стадион. Единственное, что здесь будет ветрено.

Я из Южной Флориды, недалеко от Майами, поэтому у нас бывает очень ветрено. При таких условиях самое важное — это то, как вы реагируете ментально, принимая все таким, каким есть. Какое-то очко выиграешь, какое-то проиграешь, где-то благодаря ветру тебе повезет, а где-то, наоборот. Очевидно, что я буду стараться просто двигать ногами как можно больше, чтобы добраться до мяча как можно раньше. Я думаю, что это те ключевые моменты, которые, по моему мнению, будут иметь наибольшее значение во время выступления на этой неделе.