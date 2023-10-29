Снегирь выиграла турнир ITF в Великобритании

238 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/49cf535932468c2efbaa1e8cfef64c90.jpg» /> #Дарина Снегирь

Источник — Чемпион.

Украинка Дарья Снигирь стала победительницей турнира Международной федерации тенниса (ITF) — Scottish Open Championships — в Глазго (Великобритания) с призовым фондом $60 тыс.

В решающем матче посеяна под 3- м номером Снегирь (№133 мирового рейтинга) ровно за 1 час нанесла поражение Мони Бартель из Германии (№277) — 6:4, 6:4.

21-летняя киевлянка провела 12-й финал на уровне ITF-тура и второй в нынешнем сезоне. Три месяца назад Снегирь выиграла титул на турнире ITF W100 в испанском городе Витория-Гастейс. Хард (зал) Призовой фонд — $60,000 Финал, 29 октября

Дарына Снигирь (Украина) ) — Мона Бартель (Германия) 6:4, 6:4