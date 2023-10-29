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Теннис

Вена. Циципас обыграл обладателя wild card и сыграет против Медведева за выход в финал, Синнер справился с Тиафо

2023-10/1698476149_tsitsipas.jpeg|—>Вена. Циципас обыграл обладателя wild card и сыграет против Медведева за выход в финал, Синнер справился с Тиафо

Источник: btu.org.ua

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