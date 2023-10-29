Вена. Циципас обыграл обладателя wild card и сыграет против Медведева за выход в финал, Синнер справился с Тиафо

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WTA Finals. Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира
2023-10/1698477132_wtafinals.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Базель. Оже-Альяссим победил шестую ракетку мира Руне и сыграет в финале против Хуркача
2023-10/1698521304_auger.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Ига Швёнтек: «Думаю, из-за ветра каждый матч будет выравниваться и речь будет идти скорее о психологическом настрое»
2023-10/1698522491_swiatek.jpg|—>— Если говорить о месте проведения турнира, то это отличное место с точки зрения...
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Вена. Синнер остановил Рублёва и шестой раз в сезоне сыграет в финале
2023-10/1698513805_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua