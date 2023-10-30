Маркета Вондроушова об условиях на WTA Finals: «Чувствую, что все очень стараются — сегодня мы смогли сыграть на центральном корте»

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— Как я чувствую себя в туре в статусе чемпионки мэйджора? Это всё ещё достаточно новое для меня. Я сыграла несколько хороших турниров после Уимблдона, для меня было очень важно сыграть как можно больше матчей. Да, я очень довольна тем, как я отыграла весь сезон. Это удивительно, что я выиграла турнир серии Grand Slam. Это действительно особенный момент. Это останется со мной на всю жизнь.

Что я думаю о стадионе и условиях в целом? Мне кажется, что каждый делает то, что ему по силам. Это был такой короткий срок, чтобы все построить. Я чувствую, что все очень стараются. По крайней мере, мы сегодня смогли сыграть на центральном корте. Да, в целом здесь прекрасно. Отель замечательный. Люди замечательные. Это немного тяжело, когда не удается поиграть на центральном корте, но я чувствую, что все очень стараются, и это хорошо.

А насчет условий, насчет ветра, то очень трудно играть в ветреную погоду. Но это часть игры. Я приехала немного раньше, так что привыкаю к этому. Мне кажется, что, возможно, можно будет больше использовать укороченные удары… В целом я чувствую, что это одинаковые условия для всех, поэтому мы просто должны привыкнуть к этому и попробовать играть с ветром. Посмотрим.