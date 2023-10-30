Париж. Маррей шестой раз проиграл де Минору, упустив матчбол и две подачи на матч, Фритц продолжает борьбу за место на ATP Finals

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Бергамо. Марченко вышел в основную сетку турнира
2023-10/1698669790_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Свитолина проводит 500-ю неделю в топ-100 рейтинга WTA
Элина Свитолина установила рекорд пребывания в топ-100 рейтинга WTA среди украинок Сегодня 14:45 30...
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Рейтинг ATP. Циципас стал шестой ракеткой мира и обошел Руне, Хуркач поднялся на 10-е место в гонке на ATP Finals
2023-10/1698662405_hurkacz.jpg|—>В первой десятке мирового рейтинга произошло два изменения: Стефанос Циципас поднялся на 6-е место...
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Рейтинг ATP. Белинский дебютирует в топ-500, Молчанов приближается к топ-60 в парной классификации
2023-05/1684740868_atp.jpg|—>Первая ракетка Украины Виталий Сачко на этой неделе потерял одну позицию и занимает 167-е...