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Рейтинг ATP. Белинский дебютирует в топ-500, Молчанов приближается к топ-60 в парной классификации

2023-05/1684740868_atp.jpg|—>Рейтинг ATP. Белинский дебютирует в топ-500, Молчанов приближается к топ-60 в парной классификации
Первая ракетка Украины Виталий Сачко на этой неделе потерял одну позицию и занимает 167-е место в рейтинге АТР.

Илья Марченко начинает новую игровую неделю на 210-й строчке в мировой классификации (+2), а Алексей Крутых поднялся на 241-е место (+2).

Свои личные рейтинговые рекорды обновили:
Эрик Ваншельбойм — 384-е место (+1)
Вячеслав Белинский — 500-е место (+39)
Юрий Джавакян — 683-е место (+22)
Александр Брайнин — 694-е место (+22)
Игорь Дудун — 1443-е место (+1)
Владимир Якубенко — 1521-е место (+3)

В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который на этой неделе вновь обновил свой рейтинговый рекорд, поднявшись на 61-е место (+1). Владислав Манафов занимает 106-е место (+1), а Олег Приходько — 179-е (+1).

Источник: btu.org.ua

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