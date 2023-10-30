Рейтинг ATP. Белинский дебютирует в топ-500, Молчанов приближается к топ-60 в парной классификации

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Первая ракетка Украины Виталий Сачко на этой неделе потерял одну позицию и занимает 167-е место в рейтинге АТР.

Илья Марченко начинает новую игровую неделю на 210-й строчке в мировой классификации (+2), а Алексей Крутых поднялся на 241-е место (+2).

Свои личные рейтинговые рекорды обновили:

Эрик Ваншельбойм — 384-е место (+1)

Вячеслав Белинский — 500-е место (+39)

Юрий Джавакян — 683-е место (+22)

Александр Брайнин — 694-е место (+22)

Игорь Дудун — 1443-е место (+1)

Владимир Якубенко — 1521-е место (+3)

В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который на этой неделе вновь обновил свой рейтинговый рекорд, поднявшись на 61-е место (+1). Владислав Манафов занимает 106-е место (+1), а Олег Приходько — 179-е (+1).