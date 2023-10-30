Теннис
Рейтинг ATP. Белинский дебютирует в топ-500, Молчанов приближается к топ-60 в парной классификации
2023-05/1684740868_atp.jpg|—>
Первая ракетка Украины Виталий Сачко на этой неделе потерял одну позицию и занимает 167-е место в рейтинге АТР.
Илья Марченко начинает новую игровую неделю на 210-й строчке в мировой классификации (+2), а Алексей Крутых поднялся на 241-е место (+2).
Свои личные рейтинговые рекорды обновили:
Эрик Ваншельбойм — 384-е место (+1)
Вячеслав Белинский — 500-е место (+39)
Юрий Джавакян — 683-е место (+22)
Александр Брайнин — 694-е место (+22)
Игорь Дудун — 1443-е место (+1)
Владимир Якубенко — 1521-е место (+3)
В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который на этой неделе вновь обновил свой рейтинговый рекорд, поднявшись на 61-е место (+1). Владислав Манафов занимает 106-е место (+1), а Олег Приходько — 179-е (+1).