Рейтинг ATP. Циципас стал шестой ракеткой мира и обошел Руне, Хуркач поднялся на 10-е место в гонке на ATP Finals

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В первой десятке мирового рейтинга произошло два изменения: Стефанос Циципас поднялся на 6-е место и обошел Хольгера Руне, а Александр Зверев стал 9-й ракеткой мира, опередив Тэйлора Фритца.

Чемпион турнира в Вене на прошлой неделе Янник Синнер сохранил за собой 4-ю позицию, а победитель соревнований в Базеле Феликс Оже-Альяссим остался на 19-й строчке мирового рейтинга.

Топ-10 рейтинга ATP на 30.10.2023:

1. Новак Джокович (Сербия) — 11 045 очков

2. Карлос Алькарас (Испания) — 8 625 очков

3. Даниил Медведев (-) — 7 200 очков

4. Янник Синнер (Италия) — 5 410 очков

5. Андрей Рублёв (-) — 4 935 очков

6. Стефанос Циципас (Греция) — 4 435 очков (+1)

7. Хольгер Руне (Дания) — 4 280 очков (-1)

8. Каспер Рууд (Норвегия) — 3 705 очков

9. Александр Зверев (Германия) — 3540 очков (+1)

10. Тэйлор Фритц (США) — 3 500 очков (-1)