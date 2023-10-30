Свитолина проводит 500-ю неделю в топ-100 рейтинга WTA

Элина Свитолина установила рекорд пребывания в топ-100 рейтинга WTA среди украинок 30 < span class="listing__itm__comments">0 Фото — gettyimages #Элина class =»article__source»> Источник — btu.org.ua.

Украинка Элина Свитолина начала свою юбилейную неделю среди ста сильнейших теннисисток мира.

Свитолина начала свою 500-ю неделю в топ-100 рейтинга. Элина впервые попала в сотню лучших теннисисток мира в феврале 2013 года, тогда ей было 18 лет.

Украинка провела в первой сотне непрерывно 479 недель до 11 сентября прошлого года. После этого Свитолина взяла паузу в выступлениях из-за беременности и в октябре родила дочь Скай. Вернулась к выступлениям Элина в апреле нынешнего года и уже 12 июня снова вошла в топ-100 рейтинга WTA.

Сегодня украинская теннисистка начинает в общей сложности 500-ю неделю в сотни лучших. Почти половину этого периода (218 недель) Свитолина провела в топ-10 мирового рейтинга.

Топ-10 украинок по количеству недель в топ-100 рейтинга WTA (на 30.10.2023):

1. Элина Свитолина — 500 недель 2. Екатерина Володько (Бондаренко ) – 406 3. Леся Цуренко – 391 4. Наталья Медведева – 334 5. Елена Бондаренко – 324 6. Екатерина Байндль (Козлова) – 201 7. Даяна Ястремская – 191 8. Татьяна Перебийнис – 17. Юлия Вакуленко — 142.