Париж. Хуркач победил Корду в стартовом матче, Фритц снялся с «Мастерса» из-за травмы

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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 30 октября
2023-08/1692650632_star-1.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Стародубцева одержала дебютную победу на турнире WTA
Украинка начала выступления на турнире по основной сетке.
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Париж. Тим и Пол отыграли матчболы в матчах против Вавринки и Гаске и прошли во второй круг
2023-10/1698734363_thiem.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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WTA Finals. Швёнтек с «баранкой» победила Вондроушову, Гауфф отдала лишь один гейм Жабер
2023-10/1698730963_swiatek.jpeg|—> Источник: btu.org.ua