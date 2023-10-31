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Теннис

Париж. Хуркач победил Корду в стартовом матче, Фритц снялся с «Мастерса» из-за травмы

2023-10/1698766541_hurkacz.jpg|—>Париж. Хуркач победил Корду в стартовом матче, Фритц снялся с "Мастерса" из-за травмы

Источник: btu.org.ua

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