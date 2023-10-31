Стародубцева одержала дебютную победу на турнире WTA

Украинка начала выступления на турнире по основной сетке. 367 #Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (172) обыграла американку Софи Чанг (330) в первом круге турнира WTA 125 в Мидленде (США).

Матч длился 1 час 45 минут. Украинка ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 6 из 9 брейк-пойнтов.

Это первая победа Стародубцевой в основной сетке соревнований выше уровня ITF.

Следующая соперница Юлии определится в матче Тейлор Таунсенд (66) — Ралука Георгиана Сербан (165).

Dow Tennis Classic — WTA 125 Мидланд, США Хард (зал)< /em> Призовой фонд — $115,000 Первый круг, 31 октября

Юлия Стародубцева (Украина) — Софи Чанг (США) 3:6, 6:1, 6:0

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