Джессика Пегула: «Чувствую себя прекрасно от того, что победила первую ракетку мира и обеспечила себе хороший результат в группе»

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— Джессика, вы обыграли первую ракетку мира и пока не проиграли ни одного матча в Канкуне. Видимо это невероятные эмоции.

— Да, чувствую себя прекрасно от того, что победила первую ракетку мира и обеспечила себе хороший результат в группе. Это дает много позитива и я счастлива, что стартовала в Канкуне так хорошо.

— Впечатляющая статистика: в 2023 году вы не проиграли ни одного матча (49-0) в одиночном разряде, в котором брали первый сет. Сможете ли продолжить и в дальнейшем так?

— Я надеюсь (смеется). Я бы хотела дойти до 50 таких побед, это было бы классно, дальше уже это было бы не так существенно. Я не знала об этом раньше. Думаю, что это демонстрирует мое умение хорошо стартовать. На этом турнире это как раз один из тех ключей к победе, когда ты играешь против лучших теннисисток мира. Потому что, когда тебе не удается удачно начать поединок, ты всегда в положении догоняющей, а это может быть очень сложно, особенно, если играешь против такой соперницы как Соболенко, которая может просто выбить тебя с корта при желании. Я работаю именно над этим [сильным стартом], так что я рада, что статистика демонстрирует результаты моей работы.