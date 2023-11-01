Теннис
Марченко уступил на старте турнира в Бергамо
Илья Марченко завершил выступления на челленджере в Бергамо Сегодня 10:10 133 0 #Илья Марченко
Источник — Чемпион .
Украинский теннисист Илья Марченко (210) уступил Джему Илькелю (258) из Турции в первом круге челленджера в Бергамо (Италия).
Матч длился 2 часа и 55 минут.
Отметим, что в решающем сете Марченко был впереди со счетом 5:4 и потерял матчбол на подаче соперника.
Trofeo Perrel — Faip — ATP Challenger Tour 75 Бергамо, Италия Хард (зал) Призовой фонд — €73,000 Первый круг, 31 октября
Джем Илькель (Турция) – Илья Марченко (Украина) 6:7 (3:7), 6:4, 7:5
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