Марченко уступил на старте турнира в Бергамо

Илья Марченко завершил выступления на челленджере в Бергамо 133 #Илья Марченко

Источник — Чемпион .

Украинский теннисист Илья Марченко (210) уступил Джему Илькелю (258) из Турции в первом круге челленджера в Бергамо (Италия).

Матч длился 2 часа и 55 минут.

Отметим, что в решающем сете Марченко был впереди со счетом 5:4 и потерял матчбол на подаче соперника.

Trofeo Perrel — Faip — ATP Challenger Tour 75 Бергамо, Италия Хард (зал) Призовой фонд — €73,000 Первый круг, 31 октября

Джем Илькель (Турция) – Илья Марченко (Украина) 6:7 ​​(3:7), 6:4, 7:5

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