Париж. Димитров за три часа победил Медведева, Джокович выиграл 14-й матч подряд

Больше в Теннис
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Джокович: Надаль – очень особенный игрок для меня
Джокович рассказал об отношениях с Надалем Вчера 22:40 193 0 #Новак Джокович, #Рафаэль Надаль...
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WTA Finals. Пегула победила первую ракетку мира Соболенко и вышла в полуфинал, Саккари проиграла второй матч в групповом раунде
2023-11/1698817963_pegula.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Исманинг. Крутых потерпел поражение в матче первого круга
2023-11/1698827822_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Джессика Пегула: «Чувствую себя прекрасно от того, что победила первую ракетку мира и обеспечила себе хороший результат в группе»
2023-11/1698834337_pegula-2.jpg|—>— Джессика, вы обыграли первую ракетку мира и пока не проиграли ни одного матча...