Париж. Монфис не реализовал матчбол в своем стартовом матче, Алькарас проиграл «квалифаеру»

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Марченко уступил на старте турнира в Бергамо
Илья Марченко завершил выступления на челленджере в Бергамо Сегодня 10:10 133 0 #Илья Марченко...
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WTA Finals. Саккари взяла лишь один гейм у Соболенко, Пегула обыграла Рыбакину
2023-10/1698643972_pegula.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Бергамо. Марченко проиграл в стартовом матче основной сетки
2023-10/1698773317_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Париж. Хуркач победил Корду в стартовом матче, Фритц снялся с «Мастерса» из-за травмы
2023-10/1698766541_hurkacz.jpg|—> Источник: btu.org.ua