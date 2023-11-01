WTA Finals. Пегула победила первую ракетку мира Соболенко и вышла в полуфинал, Саккари проиграла второй матч в групповом раунде

Больше в Теннис
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Исманинг. Крутых потерпел поражение в матче первого круга
2023-11/1698827822_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Джессика Пегула: «Чувствую себя прекрасно от того, что победила первую ракетку мира и обеспечила себе хороший результат в группе»
2023-11/1698834337_pegula-2.jpg|—>— Джессика, вы обыграли первую ракетку мира и пока не проиграли ни одного матча...
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Марченко уступил на старте турнира в Бергамо
Илья Марченко завершил выступления на челленджере в Бергамо Сегодня 10:10 133 0 #Илья Марченко...
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Париж. Монфис не реализовал матчбол в своем стартовом матче, Алькарас проиграл «квалифаеру»
2023-11/1698822935_monfils.jpeg|—> Источник: btu.org.ua