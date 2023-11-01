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Теннис

WTA Finals. Пегула победила первую ракетку мира Соболенко и вышла в полуфинал, Саккари проиграла второй матч в групповом раунде

2023-11/1698817963_pegula.jpeg|—>WTA Finals. Пегула победила первую ракетку мира Соболенко и вышла в полуфинал, Саккари проиграла второй матч в групповом раунде

Источник: btu.org.ua

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