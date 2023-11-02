Теннис
Джокович: Надаль – очень особенный игрок для меня
Джокович рассказал об отношениях с Надалем Вчера 22:40 193 0 #Новак Джокович, #Рафаэль Надаль
Источник – Tribuna.com.
Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о своих отношениях с Рафаэлем Надалем.
Об этом сообщает Tribuna.com.
Надаль: По титулам Джокович лучший в истории
«Надаль – очень особенный игрок для меня. Он не является моим другом, но мы уважаем друг друга. Надеюсь, что после завершения кар' ере мы сможем выпить на пляже, поговорить о жизни», – сказал Джокович.
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