Джокович: Надаль – очень особенный игрок для меня

Джокович рассказал об отношениях с Надалем 193 #Новак Джокович, #Рафаэль Надаль

Источник – Tribuna.com.

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о своих отношениях с Рафаэлем Надалем.

Об этом сообщает Tribuna.com.

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«Надаль – очень особенный игрок для меня. Он не является моим другом, но мы уважаем друг друга. Надеюсь, что после завершения кар' ере мы сможем выпить на пляже, поговорить о жизни», – сказал Джокович.

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