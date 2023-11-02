Париж. Циципас квалифицировался на Итоговый турнир после победы над Зверевым, Хуркач и Димитров встретятся в 1/4 финала

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Стародубцева уступила во втором круге турнира WTA 125 в США
Стародубцева завершила выступления на турнире WTA 125 в Мидленде Сегодня 10:37 193 0 #Юлия...
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Мидланд. Стародубцева уступила Таунсенд в матче второго круга
2023-11/1698910743_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Джокович: Надаль – очень особенный игрок для меня
Джокович рассказал об отношениях с Надалем Вчера 22:40 193 0 #Новак Джокович, #Рафаэль Надаль...
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Париж. Димитров за три часа победил Медведева, Джокович выиграл 14-й матч подряд
2023-11/1698874775_dimitrov.jpeg|—> Источник: btu.org.ua