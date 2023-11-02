Теннис
Свитолина рассказала, когда вернется на корт
Украинская теннисистка ответила на вопросы в инстаграмме Сегодня 21:19 283 1 Фото: Getty Images #Элина Свитолина
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Элина Свитолина (25) вскоре вернется на корт.
Об этом она сообщила в инстаграмме.
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«Наконец-то я получила зеленый свет от врачей, чтобы начать тренироваться очень скоро. Через несколько недель вернусь на корт», — написала Свитолина.
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