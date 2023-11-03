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Теннис

Элина Свитолина приехала в Украину и рассказала о сроках своего возвращения на корт

2023-11/1699038287_398251283_6677668032287519_6423964428064621222_n-2.jpg|—>Элина Свитолина приехала в Украину и рассказала о сроках своего возвращения на корт
«Сегодня — замечательный день для моей любимой бабушки. Я бесконечно рада, что могу праздновать это особенное событие вместе с ней здесь, в прекрасной Одессе ❤️🥰🥰», — подписала публикацию украинская теннисистка.

Вчера во время общения со своими подписчиками в Instagram Элина Свитолина сообщила, что уже получила разрешение от врачей вернуться к тренировкам и через несколько недель начнет готовиться к новому сезону непосредственно на теннисном корте. Напомним, что украинка завершила свой сезон после Открытого чемпионата США из-за проблем с ногой и некоторое время вынуждена была носить ортез.

Источник: btu.org.ua

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