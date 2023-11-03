Следить

Теннис

Глава WTA ответил на претензии теннисисток: «Очевидно, что вы недовольны решением приехать в Канкун — я это понимаю, мы вас услышали»

2023-11/1699018836_sabalenka.jpg|—>Глава WTA ответил на претензии теннисисток: "Очевидно, что вы недовольны решением приехать в Канкун - я это понимаю, мы вас услышали"
Журналист Джон Вертхайм опубликовал письмо, которое Стив Саймон отправил игрокам.

«В первую очередь очевидно, что вы недовольны решением приехать в Канкун. Я это понимаю, мы вас услышали», — написал Саймон. «Как я вам уже говорил, это не то место, где мы ожидали оказаться, и решение сюда приехать основывалось на множестве сложных факторов. Турнир далеко не идеален, мы осознаем, что условия представляют трудности, и WTA, конечно, берет за это ответственность», — добавил глава WTA.

Отметим, что последние несколько дней организаторам пришлось переносить матчи из-за непогоды. Вчера из-за шквального дождя Арина Соболенко и Елена Рыбакина не смогли доиграть свой поединок, в котором решалась судьба путевки в полуфинал.

Источник: btu.org.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис

Использование любых материалов, опубликованных на нашем сайте "EURO.com.ua", разрешается при условии ссылки на euro.com.ua. При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов.