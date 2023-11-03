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Теннис

WTA Finals. Пегула выиграла третий матч подряд на турнире, Соболенко и Рыбакина не смогли завершить свой поединок

2023-11/1698993768_pegula.jpeg|—>WTA Finals. Пегула выиграла третий матч подряд на турнире, Соболенко и Рыбакина не смогли завершить свой поединок

Источник: btu.org.ua

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