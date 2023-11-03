WTA Finals. Швёнтек в матче против Гауфф оформила 22-ю «баранку» в сезоне, Жабер впервые в сезоне победила Вондроушову

Больше в Теннис
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Свитолина рассказала, когда вернется на корт
Украинская теннисистка ответила на вопросы в инстаграмме Сегодня 21:19 283 1 Фото: Getty Images...
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Париж. Циципас квалифицировался на Итоговый турнир после победы над Зверевым, Хуркач и Димитров встретятся в 1/4 финала
2023-11/1698943921_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Стародубцева уступила во втором круге турнира WTA 125 в США
Стародубцева завершила выступления на турнире WTA 125 в Мидленде Сегодня 10:37 193 0 #Юлия...
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Мидланд. Стародубцева уступила Таунсенд в матче второго круга
2023-11/1698910743_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua