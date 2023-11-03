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Теннис

WTA Finals. Швёнтек в матче против Гауфф оформила 22-ю «баранку» в сезоне, Жабер впервые в сезоне победила Вондроушову

2023-11/1698907263_swiatek.jpeg|—>WTA Finals. Швёнтек в матче против Гауфф оформила 22-ю "баранку" в сезоне, Жабер впервые в сезоне победила Вондроушову

Источник: btu.org.ua

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