Теннис
Определились все полуфиналистки Итогового турнира WTA
Определились все полуфиналистки Итогового турнира WTA Сегодня 14:37 239 Фото — Getty Images
Источник — Чемпион.
На Итоговом турнире WTA 2023 года состоялись последние матчи группового этапа, по итогам определились все полуфиналистки соревнований.
В полуфинале состоится «американское» дерби между Пегулой и Гофф, также в дуэте выступающих на Итоговом турнире в парном разряде. Вторая полуфиналистка определится в поединке первой и второй ракеток мира — Сабаленки против Швентек.
Полуфиналы WTA Finals-2023
Джессика Пегула (США, 5) — Коко Гофф (США, 3)
Арина Сабаленко (1) — Ига Швентек (Польша, 2)
Матчи состоятся в ночь на воскресенье, 5 ноября.