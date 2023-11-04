Определились все полуфиналистки Итогового турнира WTA 239

Источник — Чемпион.

На Итоговом турнире WTA 2023 года состоялись последние матчи группового этапа, по итогам определились все полуфиналистки соревнований.

В полуфинале состоится «американское» дерби между Пегулой и Гофф, также в дуэте выступающих на Итоговом турнире в парном разряде. Вторая полуфиналистка определится в поединке первой и второй ракеток мира — Сабаленки против Швентек.

Полуфиналы WTA Finals-2023

Джессика Пегула (США, 5) — Коко Гофф (США, 3)

Арина Сабаленко (1) — Ига Швентек (Польша, 2)

Матчи состоятся в ночь на воскресенье, 5 ноября.