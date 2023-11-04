Теннис
Определились все участники Итогового турнира АТР
Турнир стартует 12 ноября Сегодня 10:40 193 0< /span> Фото — Getty Images
Источник — Чемпион.
Определились все теннисисты, сыграющие на Итоговом турнире АТР в одиночном разряде.
Состав участников на заключительные соревнования года
Карлос Алькарас (1, Испания) Новак Джокович (2, Сербия) Янник Синнер (4, Италия) Даниил Медведев (3, -) Андрей Рублев (5, -) Стефанос Циципас (7, Греция) Хольгер Руне (6, Дания) Александр Зверев (10, Германия)
Итоговый турнир АТР состоится в итальянском Турине с 12 по 19 ноября.