Определились все участники Итогового турнира АТР

Турнир стартует 12 ноября 193

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Определились все теннисисты, сыграющие на Итоговом турнире АТР в одиночном разряде.

Состав участников на заключительные соревнования года

Карлос Алькарас (1, Испания) Новак Джокович (2, Сербия) Янник Синнер (4, Италия) Даниил Медведев (3, -) Андрей Рублев (5, -) Стефанос Циципас (7, Греция) Хольгер Руне (6, Дания) Александр Зверев (10, Германия)

Итоговый турнир АТР состоится в итальянском Турине с 12 по 19 ноября.