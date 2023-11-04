Париж. Димитров и Циципас поспорят за место в финале турнира

Больше в Теннис
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Элина Свитолина приехала в Украину и рассказала о сроках своего возвращения на корт
2023-11/1699038287_398251283_6677668032287519_6423964428064621222_n-2.jpg|—>«Сегодня — замечательный день для моей любимой бабушки. Я бесконечно рада, что могу праздновать...
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Глава WTA ответил на претензии теннисисток: «Очевидно, что вы недовольны решением приехать в Канкун — я это понимаю, мы вас услышали»
2023-11/1699018836_sabalenka.jpg|—>Журналист Джон Вертхайм опубликовал письмо, которое Стив Саймон отправил игрокам. «В первую очередь очевидно,...
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WTA Finals. Пегула выиграла третий матч подряд на турнире, Соболенко и Рыбакина не смогли завершить свой поединок
2023-11/1698993768_pegula.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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WTA Finals. Швёнтек в матче против Гауфф оформила 22-ю «баранку» в сезоне, Жабер впервые в сезоне победила Вондроушову
2023-11/1698907263_swiatek.jpeg|—> Источник: btu.org.ua