Патрик Муратоглу: «Я чувствую ответственность за случившееся с Симоной Халеп, потому что это была моя команда»

2023-11/1699094610_simona-halep-and-patrick-mouratoglou.jpg|—>

«Я чувствую уверенность за будущее Симоны после её обращения в Спортивный арбитражный суд (СAS), поскольку это независимый трибунал. Мы предложили ей принимать коллагеновый порошок и нам удалось установить источник загрязнения. Так получилось, что этот коллаген оказался загрязнённым, но мы никак не могли этого знать.

Я чувствую ответственность за случившееся, потому что это была моя команда. По сути, это я решил использовать этот коллаген. Мы провели все возможные тесты, чтобы установить, что речь идёт о загрязнении. Я абсолютно уверен, что СAS признает, что она никогда не принимала допинг. Она ‒ жертва в этой ситуации и она должна вернуться в суд, чтобы как можно скорее получить возможность участвовать в соревнованиях», ‒ сказал Муратоглу.