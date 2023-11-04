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Патрик Муратоглу: «Я чувствую ответственность за случившееся с Симоной Халеп, потому что это была моя команда»

2023-11/1699094610_simona-halep-and-patrick-mouratoglou.jpg|—>Патрик Муратоглу: "Я чувствую ответственность за случившееся с Симоной Халеп, потому что это была моя команда"
«Я чувствую уверенность за будущее Симоны после её обращения в Спортивный арбитражный суд (СAS), поскольку это независимый трибунал. Мы предложили ей принимать коллагеновый порошок и нам удалось установить источник загрязнения. Так получилось, что этот коллаген оказался загрязнённым, но мы никак не могли этого знать.

Я чувствую ответственность за случившееся, потому что это была моя команда. По сути, это я решил использовать этот коллаген. Мы провели все возможные тесты, чтобы установить, что речь идёт о загрязнении. Я абсолютно уверен, что СAS признает, что она никогда не принимала допинг. Она ‒ жертва в этой ситуации и она должна вернуться в суд, чтобы как можно скорее получить возможность участвовать в соревнованиях», ‒ сказал Муратоглу.

Источник: btu.org.ua

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