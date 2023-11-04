София. Сачко вышел в финальный раунд квалификации, отыграв матчбол

Больше в Теннис
-
София. Марченко за три часа победил в стартовом матче отбора
2023-11/1699101438_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Определились все полуфиналистки Итогового турнира WTA
Определились все полуфиналистки Итогового турнира WTA Сегодня 14:37 239
-
Патрик Муратоглу: «Я чувствую ответственность за случившееся с Симоной Халеп, потому что это была моя команда»
2023-11/1699094610_simona-halep-and-patrick-mouratoglou.jpg|—> «Я чувствую уверенность за будущее Симоны после её обращения в Спортивный арбитражный суд...
-
Определились все участники Итогового турнира АТР
Турнир стартует 12 ноября Сегодня 10:40 193 0< /span> Фото — Getty Images Источник...