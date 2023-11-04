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Теннис

WTA Finals. Швёнтек разгромила Жабер и сыграет против Соболенко в полуфинале, Гауфф за 2,5 часа одолела Вондроушову

2023-11/1699079120_swiatek.jpeg|—>WTA Finals. Швёнтек разгромила Жабер и сыграет против Соболенко в полуфинале, Гауфф за 2,5 часа одолела Вондроушову

Источник: btu.org.ua

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