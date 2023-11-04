WTA Finals. Швёнтек разгромила Жабер и сыграет против Соболенко в полуфинале, Гауфф за 2,5 часа одолела Вондроушову

Больше в Теннис
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Париж. Прошлогодние финалисты турнира встретятся друг с другом в четвертьфинале
2023-11/1698992290_rune_djoko.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Париж. Димитров и Циципас поспорят за место в финале турнира
2023-11/1699032606_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Элина Свитолина приехала в Украину и рассказала о сроках своего возвращения на корт
2023-11/1699038287_398251283_6677668032287519_6423964428064621222_n-2.jpg|—>«Сегодня — замечательный день для моей любимой бабушки. Я бесконечно рада, что могу праздновать...
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Глава WTA ответил на претензии теннисисток: «Очевидно, что вы недовольны решением приехать в Канкун — я это понимаю, мы вас услышали»
2023-11/1699018836_sabalenka.jpg|—>Журналист Джон Вертхайм опубликовал письмо, которое Стив Саймон отправил игрокам. «В первую очередь очевидно,...