Мартина Навратилова о главе WTA Cтиве Саймоне: «Приехать в Канкун в сезон дождей? Нужно признать, что ты принял неправильные решения»

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Мартина Навратилова считает, что проводить турнир в Мексике было неверным решением. Напомним, что соревнования подверглись сильной критике со стороны участниц, так как Центральный корт был построен лишь за день до старта турнира и покрытие не соответствовало необходимым требованиям. К тому же в Канкуне практически всю неделю идут дожди, которые сопровождаются сильным ветром, что вынуждает организаторов постоянно прерывать матчи и переносит их на следующий день. При этом глава женского тура дважды отклонил просьбу об интервью по ходу Итогового турнира, в котором журналисты хотели обсудить сложившуюся ситуацию.

«Не стоило принимать такое решение в конце года. Была целая череда неправильных решений. В конце концов, Стив Саймон был боссом в течение 9 лет, и вот мы здесь. Приехать в Канкун в сезон дождей? Нельзя просто надеяться, что на главном турнире WTA не будет дождя. Это была просто целая куча решений. Нужно признать, что ты принял неправильные решения, и после этого делать определенный выбор.

Возможно, пришло время для нового руководства. Если вы спросите меня, то поскольку это женская ассоциация, и я участвую в ней так долго, с самого начала, и у нас было только три женщины во главе, то я думаю, что пришло время. Надеюсь, что когда у нас появится новый руководитель, это будет женщина. Их достаточно много, кто подходит для этой работы. Стиву будет трудно удержаться на этом посту. Все говорит об обратном», — сказала экс-первая ракетка мира и чемпионка 18 турниров Grand Slam в одиночном разряде.