Париж. Джокович стал семикратным чемпионом турнира

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Париж. Джокович за три часа победил Рублёва и 58-й раз сыграет в финале «Мастерса», Димитров сломил сопротивление Циципаса
2023-11/1699126093_djokovic.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Мартина Навратилова о главе WTA Cтиве Саймоне: «Приехать в Канкун в сезон дождей? Нужно признать, что ты принял неправильные решения»
2023-11/1699132697_navratilova_.jpg|—>Мартина Навратилова считает, что проводить турнир в Мексике было неверным решением. Напомним, что соревнования...
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София. Марченко за три часа победил в стартовом матче отбора
2023-11/1699101438_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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София. Сачко вышел в финальный раунд квалификации, отыграв матчбол
2023-11/1699096427_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua