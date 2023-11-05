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Теннис

Париж. Джокович за три часа победил Рублёва и 58-й раз сыграет в финале «Мастерса», Димитров сломил сопротивление Циципаса

2023-11/1699126093_djokovic.jpeg|—>Париж. Джокович за три часа победил Рублёва и 58-й раз сыграет в финале "Мастерса", Димитров сломил сопротивление Циципаса

Источник: btu.org.ua

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