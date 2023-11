Джокович: Я собираюсь побить все возможные рекорды

Джокович заявил о желании побить все рекорды 192 Фото: Getty Images #Новак Джокович

Источник – Чемпион.

Первая ракетка мира Новак Джокович намерен побить все рекорды.

Об этом заявил сам сербский теннисист.

Джокович: Надаль – очень особенный игрок для меня

Сейчас у меня на 12 титулов меньше, чем у Коннорса, но впереди еще несколько лет игры на высоком уровне.Я стараюсь наслаждаться этими моментами, которые теперь означают и стоят вдвойне.Особенно на этом этапе жизни и карьеры.Хотя людям это может показаться рутиной, каждая победа на Мастерсах и ТВШ действительно очень многое для меня означает», — сказал Джокович. >Novak Djokovic says he's never had a problém saying he's trying to break all the records:

“I'm going for all posible records, all that I can break. I've never had a problem saying that. And that's why people don't like me. Я не думаю, что некоторые люди. pic.twitter.com/8AGBMQdKH8

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 5, 2023