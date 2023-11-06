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Теннис

Кто впервые станет чемпионкой WTA Finals: Джессика Пегула и Ига Швёнтек встретятся в финале турнира

2023-11/1699283797_wta.jpg|—>Кто впервые станет чемпионкой WTA Finals: Джессика Пегула и Ига Швёнтек встретятся в финале турнира

Источник: btu.org.ua

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