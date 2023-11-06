Определились финалистки Итогового турнира WTA

Финал итогового турнира WTA состоится в ночь с 6 на 7 ноября 278 Фото: Getty Images #Гофф, # , #Ига Швентек, #Джессика Пегула

Источник — Чемпион.

На Итоговом турнире WTA 2023 года состоялись матчи полуфинала, по итогам которых определились все финалистки соревнований.

В решающем матче встретится Джессика Пегула, победившая Коко Гофф и полька Ига Швентек, одолевшая белоруску Арину Сабаленку

Финал итогового турнира WTA состоится в ночь с 6 на 7 ноября.

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