Теннис
Определились финалистки Итогового турнира WTA
Финал итогового турнира WTA состоится в ночь с 6 на 7 ноября Сегодня 08:37 278 0 Фото: Getty Images #Гофф, # , #Ига Швентек, #Джессика Пегула
Источник — Чемпион.
На Итоговом турнире WTA 2023 года состоялись матчи полуфинала, по итогам которых определились все финалистки соревнований.
В решающем матче встретится Джессика Пегула, победившая Коко Гофф и полька Ига Швентек, одолевшая белоруску Арину Сабаленку
Финал итогового турнира WTA состоится в ночь с 6 на 7 ноября.
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