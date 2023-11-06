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Рейтинг ATP. Сачко и Крутых улучшили свои позиции, четыре украинца обновили личные рекорды

2023-09/1695224178_atp.jpg|—>Рейтинг ATP. Сачко и Крутых улучшили свои позиции, четыре украинца обновили личные рекорды
Первая ракетка Украины Виталий Сачко на этой неделе улучшил свое положение, поднявшись на 166-е место (+1). Сачко успешно справился с квалификацией на турнире АТР в Софии и попробует одержать свою дебютную победу в основной сетке на уровне АТР-тура.

Илья Марченко начинает новую игровую неделю на 214-й строчке в мировой классификации (-4), а Алексей Крутых поднялся на 240-е место (+1).

Свои личные рейтинговые рекорды обновили:
Эрик Ваншельбойм — 382-е место (+2)
Юрий Джавакян — 666-е место (+17)
Александр Брайнин — 687-е место (+7)
Владимир Якубенко — 1395-е место (+126)

В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который на этой неделе сохранил за собой 61-е место. Владислав Манафов остался на 106-й позиции, а Олег Приходько опустился на 181-е место (-2).

Источник: btu.org.ua

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