София. Молчанов и Голубев победили вторых сеяных на старте парного турнира

Больше в Теннис
-
Кто впервые станет чемпионкой WTA Finals: Джессика Пегула и Ига Швёнтек встретятся в финале турнира
2023-11/1699283797_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Джокович: Я собираюсь побить все возможные рекорды
Джокович заявил о желании побить все рекорды Сегодня 15:42 192 0 Фото: Getty Images...
-
София. Сачко сыграет против 44-й ракетки мира в первом круге основной сетки
2023-11/1699269274_sachko.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Рейтинг ATP. Сачко и Крутых улучшили свои позиции, четыре украинца обновили личные рекорды
2023-09/1695224178_atp.jpg|—>Первая ракетка Украины Виталий Сачко на этой неделе улучшил свое положение, поднявшись на 166-е...