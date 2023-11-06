София. Сачко сыграет против 44-й ракетки мира в первом круге основной сетки

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Рейтинг ATP. Сачко и Крутых улучшили свои позиции, четыре украинца обновили личные рекорды
2023-09/1695224178_atp.jpg|—>Первая ракетка Украины Виталий Сачко на этой неделе улучшил свое положение, поднявшись на 166-е...
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Определились финалистки Итогового турнира WTA
Финал итогового турнира WTA состоится в ночь с 6 на 7 ноября Сегодня 08:37...
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WTA Finals. Швёнтек разгромила Соболенко в полуфинале и продолжает борьбу за титул, и первое место в рейтинге
2023-11/1699246769_swiatek.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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София. Марченко не смог пробиться в основную сетку
2023-11/1699193752_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua