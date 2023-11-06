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Теннис

WTA Finals. Швёнтек разгромила Соболенко в полуфинале и продолжает борьбу за титул, и первое место в рейтинге

2023-11/1699246769_swiatek.jpeg|—>WTA Finals. Швёнтек разгромила Соболенко в полуфинале и продолжает борьбу за титул, и первое место в рейтинге

Источник: btu.org.ua

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