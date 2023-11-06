WTA Finals. Швёнтек разгромила Соболенко в полуфинале и продолжает борьбу за титул, и первое место в рейтинге

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Определились финалистки Итогового турнира WTA
Финал итогового турнира WTA состоится в ночь с 6 на 7 ноября Сегодня 08:37...
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София. Марченко не смог пробиться в основную сетку
2023-11/1699193752_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Париж. Джокович стал семикратным чемпионом турнира
2023-11/1699201877_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Париж. Джокович за три часа победил Рублёва и 58-й раз сыграет в финале «Мастерса», Димитров сломил сопротивление Циципаса
2023-11/1699126093_djokovic.jpeg|—> Источник: btu.org.ua