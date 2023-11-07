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Магда Линетт: «Честно говоря, я не очень понимаю претензии теннисисток по поводу места проведения Итогового турнира»

2023-11/1699190358_linette.jpg|—>Магда Линетт: "Честно говоря, я не очень понимаю претензии теннисисток по поводу места проведения Итогового турнира"
Последнюю неделю в адрес главы WTA поступает много претензий из-за решения проводить Итоговый турнир в Канкуне. Напомним, что главный корт турнира был достроен лишь за один день до начала соревнований, а погодные условия (дождь и сильный ветер) вынуждают организаторов постоянно переносить матчи. Так финальный поединок уже точно придется проводить в понедельник. Тем не менее, польская теннисистка не считает, что руководство Тура не слышит претензии игроков.

«У меня такого ощущения нет. Я совершенно не согласна с тем, что руководство WTA к нам не прислушивается. Однако все ли так, как нам хотелось бы? Тоже нет», — сказала Линетт.

«Честно говоря, я не очень понимаю претензии теннисисток по поводу места проведения Итогового турнира. Конечно, на их месте я бы тоже была расстроена некоторыми обстоятельствами, но не все находится под нашим контролем, например, погода. Однако о некоторых вещах было известно заранее. Бывает, что игроки удивляются некоторым фактам, но для того, чтобы быть подготовленными, достаточно было просто прочитать электронное письмо», — добавила польская теннисистка.

Источник: btu.org.ua

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